RIVM-rapport over Tata Steel slaat in als een bom: kan fabriek wel open blijven?

Mensen die in de buurt van Tata Steel wonen ademen veel meer schadelijke stoffen in dan mensen die elders leven. Dat is de schokkende conclusie van het RIVM-rapport vanochtend. Vooral voor kinderen is het stof ongezond. De provincie Noord-Holland vraagt zich nu hardop af of de staalfabriek wel open kan blijven.

"De grenzen zijn bereikt en er zijn forse keuzes nodig. Wij spannen ons als provincie, gemeenten en omgevingsdiensten maximaal in, met alles wat ons ter beschikking staat. Maar er is meer nodig", stelt gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA, gezondheid).

Het RIVM heeft eind vorig jaar op tientallen plekken in Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen, IJmuiden en Heemskerk stofmonsters verzameld op straat en bij mensen thuis, schrijft RTL Nieuws over het rapport. Vooral in de omgeving van Wijk aan Zee dalen veel stofdeeltjes van Tata neer.

Het stof werd vergeleken met monsters die zijn genomen in Amersfoort, De Rijp (bij Alkmaar) en De Zilk (bij Noordwijk). Het stof in Wijk aan Zee bevat ongeveer 900 keer zo veel vanadium, 160 keer zo veel mangaan en 150 keer zo veel ijzer als buiten de IJmond. Ook de concentratie lood was ongeveer 100 keer hoger. Lood is zeer schadelijk voor de gezondheid, vooral voor kinderen.

"Het is niet zo dat mensen meteen ziek worden als ze iets binnenkrijgen, maar elke blootstelling kan het risico een beetje verhogen. Dat risico is aan de kleine kant, maar het is er wel", zegt onderzoeksleider Janneke Elberse van het RIVM.

Milieudefensie spreekt van 'ronduit schokkende' conclusies. "Het is duidelijk dat wat Tata Steel doet funest is voor de gezondheid, het milieu en het klimaat. Voor Tata Steel is het nu radicaal vergroenen of sluiten. De overheid kan echt niet meer wegkijken."

Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur) noemt de uitkomsten van het rapport 'zeer zorgelijk'. "Dit kan zo niet en moet echt anders," klinkt het.