CO2-uitstoot 25 procent omlaag: doel Urgenda gehaald

Urgenda dwong bij de rechter af dat Nederland de CO2-uitstoot voor eind vorig jaar met 25 procent omlaag moest brengen ten opzichte van 1990. Dat is waarschijnlijk gelukt. Volgens cijfers van het RIVM was de uitstoot 25,4 procent lager.

Vooral in 2020 daalde de uitstoot van CO2 fors. Ten opzichte van 2019 werd er maar liefst 9 procent minder CO2 uitgestoten. Eerder dit jaar leek het erop dat het doel net niet gehaald zou worden. Ook nu houdt het RIVM nog een slag om de arm.

"Nog steeds is een deel gebaseerd op schattingen. Als er net een paar cijfers de andere kant opvallen, is het mogelijk om alsnog onder de 25 procent terecht te komen", zegt Margreet van Zanten van de emissieregistratie tegen de NOS.

De gedaalde uitstoot komt vooral op het conto van de elektriciteitssector, waar veel minder steenkool is gebruikt. De Hemweg-kolencentrale sloot eind 2019 en een kolencentrale op de Maasvlakte was langdurig buiten gebruik vanwege technische problemen.

De impact van corona is beperkt volgens het RIVM. Er was een duidelijke afname van weg- en vliegverkeer, maar de uitstoot van de industrie is ongeveer gelijk gebleven. Ook scheelde de lockdown slechts een paar procent aan luchtvervuiling op het totaal.