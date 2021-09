Fruitvliegjes smerig? Je eet ze zelfs op

Fruitvliegjes rond je vuilnisbak zijn al smerig genoeg, het idee dat je ze ook nog opeet, maakt het nog erger. Of valt dat wel mee?

Fruitvliegjes zijn een zomers fenomeen: de zoetekauwen gedijen het best bij warm weer. "Daar waar fruit begint te rotten - en dat hebben ze eerder door dan wij - leggen ze hun eitjes", zegt hoogleraar entomologie Marcel Dicke van de Wageningen Universiteit tegen RTL Nieuws.

Dicke vertelt dat de vliegjes een simpel leven leiden. "De vrouwtjes gaan naar een restaurant, de mannetjes komen erop af, en daar paren ze. En in dat restaurant leggen de vliegjes ook hun eieren. De larfjes leven van gist die de moeder zelf heeft meegebracht."

Het goede nieuws: fruitvliegjes zijn eigenlijk helemaal niet vies. Ze eten immers enkel fruit en andere plantaardige producten, zoals bloemen. "Van huisvliegen weten we, dat ze van poep en dode dieren eten. Dan is dat niet fris als die vervolgens op je kaas en vlees gaan zitten."

Toch klinkt het ook niet heel prettig dat de dieren eitjes in je eten leggen en je ze zelfs opeet. "We weten bijvoorbeeld dat ze in pakken jus d'orange zitten. Daar zit een limiet aan: fabrikanten moeten controleren of er niet te veel eitjes in het vruchtvlees zitten. Maar we weten ook: vruchtvlees is uiterst gezond, je krijgt er extra eiwit mee binnen."