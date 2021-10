Geniet ervan zolang het kan: zuurstofgebrek zal leven op aarde verstikken

Als we er in slagen de mensheid te redden van de ondergang door de opwarming van de aarde, dan zal de aarde toch over ooit onbewoonbaar worden. Wetenschappers voorspellen dat het zuurstof-gehalte in de atmosfeer in de toekomst sterk zal dalen. De dampkring zal dan veel methaan en te weinig zuurstof bevatten.

Dit zal waarschijnlijk pas over een miljard jaar gebeuren. Maar als de verandering komt, zal het snel gaan.

Wetenschappers hebben eerder voorspeld dat verhoogde straling van de zon het oceaanwater zal wegvagen. Maar dan is het meeste leven al verdwenen.

"De daling van zuurstof zal heel buitengewoon zijn", zegt aardwetenschapper Chris Reinhard van het Georgia Institute of Technology aan New Scientist. "We hebben het over ongeveer een miljoen keer zo weinig zuurstof dan er vandaag is."