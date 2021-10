Het blijft maar mooi weer: deze week 18 graden

Dit weekend is het al genieten van een heerlijk herfstzonnetje, maar na een paar natte dagen komt het mooie weer woensdag nog eens dubbel en dwars terug.

Vandaag blijft het nog een graad of 14, maar in de zon is het goed toeven. Vanavond wordt het koud. "In het noordoosten kan het afkoelen naar 3 graden. Langs de westkust wordt het niet kouder dan 9 graden," aldus Thomas Vermeulen van Buienradar bij RTL Nieuws.

Maandag en dinsdag wordt het nat. "Langzamerhand trekt de regen naar het noordoosten toe. De meeste neerslag valt in het noordwesten. Het zal niet heel veel regenen, maar het wordt toch wel even nat."

Maar niet getreurd. Vanaf woensdag gaat de zon weer schijnen. "In het midden en oosten zijn er op dinsdag nog steeds buien, maar de zon komt wel steeds vaker tevoorschijn. Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt het beter met temperaturen rond de 16 graden. In het zuidoosten wordt het 18 graden."