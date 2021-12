Het weer in 2021: het was niet koud, maar wel nat

We hebben het gevoel dat het alleen maar nat en koud was dit jaar. Nauwelijks een zomer, een fris voorjaar en een regenachtige herfst. Toch valt het als je naar de gemiddelden kijkt wel mee.

Normaal gesproken valt er zo'n 850 millimeter neerslag per jaar, maar in Heerlen viel er van de zomer in twee dagen tijd al 230 millimeter. Het was dus wel een natter jaar dan normaal. "We lijken uit te komen op zo'n 892 millimeter", zegt William Huizinga van Buienradar bij RTL Nieuws.

Ook was het een fris jaar, maar het scheelt niet veel met andere jaren. "Het was een kouder jaar dan het klimaatgemiddelde. Het staat nu op 10,44 graden Celsius, normaal is 10,54. Het is sinds 2013 voor het eerst kouder dan het klimaatgemiddelde en er was geen hittegolf zoals de afgelopen jaren."

Daarentegen - je zou het niet verwachten - was het wel wat zonniger dan anders. Het aantal zonuren staat tot nu toe op 1786. "Gemiddeld is het 1721 uur", zegt Huizinga.

Waarom mensen dan toch het gevoel hebben dat het vaak slecht weer was dit jaar? "De zomer speelt een grote rol in het gevoel van mensen, want dan leven mensen veel buiten. De zomer viel inderdaad wat tegen, maar verder waren er veel mooie dagen," aldus de weerman.