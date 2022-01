In de fast fashion-woestijn in Chili ligt 100.000 ton kleding

Al die spotgoedkope kleding wordt lang niet allemaal verkocht. Wat er dan mee gebeurt? Het komt terecht in de Atacama-woestijn in Chili, de grootste kledingdump ter wereld.

Volgens experts ligt er in de woestijn inmiddels 100.000 ton kleding. Die komt voornamelijk uit Noord-Amerika, Europa en Azië. Het textiel komt aan in de havenstad Iquique en wordt door Chili voor weinig geld geïmporteerd. “Gemiddeld komt hier jaarlijks 39.000 ton aan textiel aan", aldus Franklin Zepeda van EcoFibra dat de afgedankte kleding gebruikt voor isolatie van woningen.

Wat handelaren verder nog denken te kunnen verkopen gaat richting hoofdstad Santiago. De rest wordt illegaal gedumpt in de woestijn. Er liggen bergen van 4 tot 5 meter hoog. Deels is dat kapotte of oude kleding, maar er liggen ook gloednieuwe broeken en truien, bijvoorbeeld in grote maten die in Chili nauwelijks verkocht worden.

De kledingberg vervuilt de ondergrondse waterreservoirs in een van de droogste regio's ter wereld. Ook vliegen de bergen textiel regelmatig in brand. Een heel klein deel wordt nog gebruikt door straatarme mensen die hun kleding bij elkaar zoeken in de dump.