NASA: “Uitbarsting vulkaan bij Tonga honderden keren sterker dan atoombom op Hiroshima”

De uitbarsting van de onderwatervulkaan bij Tonga had een gigantische kracht. NASA-wetenschappers concluderen dat de uitbarsting honderden keren sterker was dan die van de atoombom op Hiroshima.

Een paddenstoelwolk tot 40 kilometer hoogte was het gevolg van de uitbarsting. Die was tot in Alaska, meer dan 9.000 kilometer verderop, te horen.

De atoombom die in 1945 op de Japanse stad Hiroshima werd gedropt was goed voor 15 kiloton TNT. “Wij denken dat de hoeveelheid energie die bij de uitbarsting vrijkwam tussen de 5 en 30 megaton (5 tot 30 miljoen ton) TNT bedroeg,” aldus NASA-wetenschapper Jim Garvin.

De schade op Tonga is waarschijnlijk enorm. De eilandengroep werd bedekt onder een giftige laag as. Gewassen zijn vernietigd. Maar de precieze omvang van de schade is nog onduidelijk, omdat communicatie met de eilanden nog steeds lastig is.

Wel had de uitbarsting tsunami's tot gevolg die onder meer Peru bereikten, waar twee mensen verdronken.