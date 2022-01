Vissen blijken enorme babbelaars

Je verwacht het niet maar vissen zijn echte praters. Daar onder water doen ze meer dan een beetje rondzwemmen. Waar ze het zoal over hebben? Seks en eten.

Al heel lang is bekend dat vissen geluid maken, vertelt onderzoeker Aaron Rice. “Het geluid dat deze vissen maken werd echter altijd gezien als een zeldzame eigenaardigheid. En dus besloten we te bestuderen of dit inderdaad eenmalige aangelegenheden zijn, of dat vissen veel vaker met elkaar praten.”

En wat blijkt: ze babbelen wat af. "Communicatie door middel van geluid wordt vaak over het hoofd gezien bij vissen,” zegt onderzoeker Andrew Bass. “Dat komt waarschijnlijk omdat vissen niet gemakkelijk te horen of te zien zijn. Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek naar akoestische communicatie onder water zich voornamelijk gericht op walvissen en dolfijnen. Maar vissen hebben ook stemmen.”

Ze proberen door geluid te maken een partner aan te trekken, hun voedsel of territorium te verdedigen of te laten weten waar ze zijn. Rice is onder de indruk van zijn onderzoeksobjecten. "Vissen kunnen echt alles. Ze ademen lucht, ze kunnen vliegen, ze eten van alles en nog wat én maken geluid. Op dit moment kan niets me meer verbazen.”