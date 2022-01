Stormvloedkeringen waarschijnlijk dicht vanwege storm Corrie

Storm Corrie brengt morgen harde windstoten met zich mee. Ook verwacht Rijkswaterstaat een 'zeer hoge waterstand' waardoor een aantal stormvloedkeringen waarschijnlijk dicht gaat.

Echt zorgen hoeven we ons niet te maken, vertelt de woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen RTL Nieuws. "Dit soort waterstanden komt eens in de 2 tot 5 jaar voor. Morgen in de middag kunnen 'buitendijkse gebieden onderlopen, maar daar zijn deze gebieden ook voor bedoeld. Om te voorkomen dat andere gebieden ook onder water komen te staan zullen we de Haringvlietsluis en de Hollandse IJsselkering morgen zo goed als zeker sluiten."

Behalve de storm is er ook sprake van hoogtij. Op 3 februari is het springtij. De harde wind piekt tussen 9 en 13 uur morgen. "Het begint morgenochtend vroeg, eigenlijk aan het einde van de nacht, in het noordwesten van het land en de wind zal zich in de loop van de ochtend over ons land verspreiden", zegt Philippe Schambergen van Buienradar. Zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur zijn mogelijk.