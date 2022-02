‘Gletsjers Mount Everest smelten in recordtempo’

Het gaat hard de verkeerde kant op met de gletsjers op de top van de Mount Everest. IJs dat in 2000 werd gevormd is nu al gesmolten.

Een groep wetenschappers zette in 2019 meetstations neer op 8 kilometer hoogte. Zeker sinds de jaren 90 is de klimaatverandering ook op de hoogste toppen van de Himalaya merkbaar, aldus onderzoeksleider Paul Mayewski. Volgens de onderzoekers, wier studie in wetenschappelijk tijdschrift Nature verscheen, smolt er in de afgelopen 25 jaar op de zuidkant van de berg een laag ijs van 55 meter. Het opbouwen van de ijslaag duurde 2000 jaar.

De smeltende gletsjers gaan grote problemen geven voor de 1,6 miljoen inwoners in het gebied, die het water nodig hebben voor drinkwater en voor hun gewassen. Ook voor bergbeklimmers wordt het lastiger om op de top van de Mount Everest te komen nu een groot deel van de sneeuwlaag verdwenen is. Daardoor wordt het onderliggende ijs bovendien direct blootgesteld aan de zon, waardoor het nog harder smelt.