Update over storm Eunice: dak waait van ADO-stadion, bomen vallen om, alarmnummer overbelast

Storm Eunice houdt momenteel stevig huis in Nederland. De schademeldingen stromen binnen. Ook is er een NL-Alert uitgegaan, omdat noodnummer 112 overbelast is.

Het dak van het stadion van ADO Den Haag is losgekomen. Op de A9 zijn bomen op de weg gewaaid, waardoor het rijverkeer is gestremd. Op de A16 is een vrachtwagen gekanteld. In Den Haag staan ook twee kerktorens op instorten.

Er zijn al twee doden gemeld. Eén iemand overleed doordat een boom op hem waaide in Amsterdam.

Op Schiphol zijn al zeker driehonderd vluchten gecanceld. Het treinverkeer ligt al sinds 14 uur vanmiddag plat.

Voor heel Nederland is een NL-Alert uitgegaan waarin wordt opgeroepen om binnen te blijven vanwege het noodweer en alleen als het echt niet anders kan het alarmnummer te bellen dat momenteel overbelast is.