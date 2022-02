Varkens in Nederland nog altijd verdronken in kokend water

In meerdere slachthuizen in Nederland worden varkens nog altijd verdronken in kokend heet water, zelfs in bedrijven waar de inspectie langskomt en cameratoezicht is.

Varkens in Nood vroeg bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) rapporten op van overtredingen. "Ik zag dat een varken direct nadat de neus met het hete broeiwater in contact kwam, begon te bewegen en dat het dier zijn kop oprichtte om contact met het hete water te ontwijken. Naarmate het varken met de kop verder in het hete water zakte werden de bewegingen van het hele lichaam heftiger", schrijft een inspecteur.

Zoals het nu is geregeld krijgen inspecteurs camerabeelden van de slachthuizen alleen te zien als ze er op bezoek gaan en de beelden opvragen. Daardoor blijven veel overtredingen onopgemerkt. Varkens in Nood wil dat het mogelijk wordt dat inspecteurs op afstand kunnen meekijken met de camera's.