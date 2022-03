De mensheid veroorzaakte vorig jaar de grootste toename van CO2-uitstoot ooit

De wereldwijde CO2-uitstoot nam in 2021 met 6 procent toe tot 36,3 miljard ton. Dit is het hoogste niveau ooit, meldt het Internationale energieagentschap (IEA).

"De toename van meer dan 2 miljard ton CO2 is de grootste stijging in de geschiedenis. Daarmee is de afname van het jaar daarvoor als gevolg van de coronapandemie meer dan ingehaald," aldus de IEA.

Het agentschap wijst op het wijdverspreide gebruik van steenkool door het snelle economisch herstel na de coronacrisis. "Het herstel van de vraag naar energie in 2021 werd gehinderd door weersomstandigheden en energiemarktcondities - vooral de stijging van de gasprijs - wat leidde tot meer gebruik van steenkool, ondanks de toename van duurzame energie," klinkt het verder.

De IEA meldt dat de toename van CO2-uitstoot tot boven pre-pandemisch niveau grotendeels wordt veroorzaakt door China. Daar nam tussen 2019 en 2021 de emissie toe met 750 miljoen ton. "China was de enige grote economie die in 2020 en 2021 nog groei kende."

"De CO2-uitstoot nam in die twee jaar in China meer toe dan hij in de rest van de wereld afnam," aldus het energieagentschap. In 2021 alleen al bedroeg de uitstoot van China bijna 12 miljard ton. Dat is goed voor 33 procent van alle CO2-uitstoot in de wereld.