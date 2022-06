Zo kom je erachter of je plant nog leeft

Zijn je fleurige zomerplanten al verlept voor de zomer is begonnen? Mogelijk zijn ze nog te redden. RTL Nieuws legt uit waar je op moet letten.

Ten eerste kun je kijken naar de binnenkant van de steel. Is die bruinig en laat hij makkelijk los dan is je plant waarschijnlijk overleden. De steel hoort stevig en fris groen te zijn.

Ruik ten tweede aan de grond. Te natte grond stinkt. Dan heb je de plant waarschijnlijk te veel water gegeven en is hij daaraan doodgegaan. Ruik je niets, dan is de plant waarschijnlijk uitgedroogd. Normale grond ruikt naar...precies, grond.

Het is ten derde een goed idee om je ogen de kost te geven. Zie je nog ergens wat groen, al is het maar een enkel knopje, dan is de plant nog in leven. Of ie het ook zal óverleven, ligt aan je vervolgstappen.

Tenslotte mag je voelen: til de plant op. Trek je hem meteen in zijn geheel eruit, dan is hij dood, zeker als ook de wortels direct loslaten of uit elkaar vallen.