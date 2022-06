Enorm temperatuurverschil: morgen bijna 40 graden in Limburg, minder dan 17 graden op de Wadden

Waar ze morgen in het zuiden van het land in het zwembad springen en de barbecue aanslingeren, kunnen ze in het noorden nét met een jasje aan het terras op. De temperatuurverschillen zijn enorm dit weekend.

Vandaag valt dat verschil nog wel mee, vertelt Marc de Jong van Buienradar tegen RTL Nieuws. Het wordt in het noorden nog een aangename 25 graden, terwijl het kwik in het zuiden al naar de 32 graden klimt.

Morgen is dat anders. Het wordt op de Waddeneilanden niet warmer dan een graad of 17, waar het in Limburg wel 37 graden kan worden, een verschil van 20 graden dus. "Deze extreme verschillen zijn heel bijzonder", zegt De Jong.

Het heeft te maken met de noordenwind die morgen op komt zetten vanuit zee. "Daardoor is de temperatuur in het noorden slechts een paar graden warmer dan de zee." In het zuiden profiteren mensen nog van de warme wind uit Frankrijk.

Geen liefhebber van hitte? Niet getreurd. Zaterdagavond komt er met een flinke onweersbui een abrupt einde aan de warmte. "Het is nu nog niet precies te voorspellen waar het gaat onweren." Maar na de buien klaart het op en zondag wordt het nog maar een graad of 20. Ook volgende week wordt het niet veel warmer.