Klimaatwetenschappers: ‘We gaan klimaatdoelen niet halen, aarde warmt meer dan 2 graden op’

Klimaatwetenschappers maken zich geen illusies: het gaat de wereld niet lukken om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Dat zeiden ze deze week bij Nieuwsuur.

Het actualiteitenprogramma vroeg 24 Nederlandse wetenschappers, die meewerkten aan het IPCC-rapport van het VN-klimaatpanel welke temperatuur zij het waarschijnlijkst vinden voor 2100. Zestien van hen gaven antwoord: geen van allen verwachten ze dat de aarde met minder dan 2 graden opwarmt.

Vooraanstaande wetenschappers blijven tot nu toe vooral aansporen om in actie te komen. Toegeven dat de 2 gradengrens onhaalbaar is zou ertoe kunnen leiden dat zowel de politiek leiders als de wereldbevolking zelf de moed opgeven en dan maar helemaal niets doen.

"Het is heel duidelijk dat we op een pad van plus 3 graden zitten", zegt Gert-Jan Nabuurs, IPCC-hoofdauteur en klimaatwetenschapper aan de Wageningen University bij Nieuwsuur. "Boven land is het nu al 2,5 graden warmer. Dus die 1,5 graden kunnen we eigenlijk wel vergeten", zegt hij. Nabuurs spreekt ook namens de andere vijftien wetenschappers.

Uit een eerdere enquête van wetenschappelijk tijdschrift Nature bleek al dat 60 procent van de IPCC-wetenschappers verwacht dat de aarde met 3 graden of meer zal opwarmen. "Onder grote groepen wetenschappers dringt nu toch wel door dat onder de 2 graden blijven eigenlijk niet meer haalbaar is."