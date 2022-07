Boerenzoon en stikstofexpert over boeren: “Ze lopen als lemmingen achter de lobby aan”

Journalist, radio- en podcastmaker Botte Jellema heeft in 21 tweets uit de doeken gedaan hoe hij als ervaringsdeskundige tegen de stikstofcrisis en de boerenopstand aankijkt. Zijn verhaal krijgt veel bijval op Twitter.

De NPO-journalist is een boerenzoon uit Friesland en werkte in zijn jeugd op de boerderij. Hij heeft zich goed ingelezen in de stikstofdossiers en woont nu in Amsterdam. Volgens hem is de huidige stsikstofcrisis niet iets nieuws. Het proces en de gevolgen zijn twintig of eigenlijk al vijftig jaar genegeerd.

Zowel de politiek als de agrarische sector sloten de ogen voor de onhoudbare situatie in de akkerbouw en veeteelt. Het intensieve gebruik van land, steeds minder boeren en grotere bedrijven, de melkquota en afschaffing daarvan en de minieme productmarges eisten ondertussen hun tol.

“De Nederlandse melkveehouder werkt zichzelf, en ons land, kapot, voor de zuivelindustrie en de export. Ze produceren bulkproducten en derhalve zal de marge ALTIJD nihil blijven. En als lemmingen lopen ze achter de lobby aan, die nota bene kinderen naar voren schuift”, zegt Jellema.

“Onderwijl beschadigen ze het imago van de boeren, en dat raakt me. Het is me een raadsel waarom de ellendelingen uit die groep (Farmers Defence Force) zo hun gang hebben kunnen gaan. Het is echt schandalig. Het wiki-lemma 'tunnelvisie' heeft een nieuw hoofdstuk gekregen.”

“Tot slot de herinnering aan dat de inkrimping van deze zwaar gesubsidieerde sector gesponsord wordt met 32 miljard euro belastinggeld. Kan je leuke dingen mee doen, zoals het herstellen van dat land waar je zo van houdt, terug naar hoe het er uit zag voordat het blauw werd”, aldus de podcastmaker.