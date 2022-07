Bijzonder weerfenomeen: lucht kleurt knalgroen in storm VS

De foto's zijn indrukwekkend: de lucht in de Amerikaanse staat South Dakota was heldergroen afgelopen dinsdag. Dit gekke verschijnsel doet zich voor bij een bepaald type storm dat een derecho wordt genoemd.

Zo'n storm kan wel 400 kilometer lang zijn en trekt in hoog tempo door het land. Net als bij veel andere zware stormen kunnen flinke windstoten, harde regen en onweer voorkomen. De groene lucht blijft echter zeldzaam. Die ontstaat doordat de zon op deeltjes in de atmosfeer schijnt, vertelt meteoroloog Peter Rogers van de National Weather Service (NWS). De groene kleur ontstaat ook als er hagel aan zit te komen.

De foto's worden gretig bekeken op social media:

Here’s a few photos from my July 5th #derecho intercept. After sampling the leading-edge E of Rock Rapids, I made my way towards Beaver Creek. The back end of the storm produced over 20 minutes of intense winds a few miles S of town that reached nearly 70 mph. #IAwx #MNwx pic.twitter.com/stbJRkXDix