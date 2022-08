Waarom het deze hittegolf niet voelt alsof het heel warm is

Vandaag begint een hittegolf, die wel vier dagen zal aanhouden. Toch zal het minder puffend-heet voelen dan bij andere perioden met erg warm weer. Dat heeft volgens de Belgsiche weerman Frank Duboccage alles te maken met de stroming. Als het bij ons warm is, komt de wind meestal uit een zuidoostelijke of zuidelijke richting. Dat heeft als gevolg dat er een luchtsoort is die redelijk veel vochtigheid bevat. “Ook de dauwpunten, de temperaturen waarbij de lucht volledig verzadigd is met vocht, zijn dan vrij hoog”, wat leidt tot een drukkende warmte, zegt Duboccage tegen HLN.

Dat is nu niet het geval. Momenteel waait de wind eerder uit een oost-noordoostelijke richting. De dauwpunten zijn heel laag en er is sprake van een kurkdroge lucht. Die droge warme lucht is dragelijker dan een vochtige warme lucht. “Het is warm, dat is zeker, maar het voelt nog wel redelijk aan.”