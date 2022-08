Erger dan onze droogte: Noordpool warmt vier keer sneller op

De opwarming aan Noordpool blijkt veel sneller te gaan dan de opwarming elders op aarde, zeggen wetenschappers

.In de afgelopen vier decennia is de regio vier keer sneller opgewarmd dan het wereldwijde gemiddelde, niet de twee tot drie keer die vaak is gemeld. En sommige delen van de regio, met name de Barentszzee ten noorden van Noorwegen en Rusland, warmen tot zeven keer sneller op, zeiden ze.

Een gevolg van de snelle arctische opwarming is het sneller smelten van de Groenlandse ijskap, wat bijdraagt aan de stijging van de zeespiegel. Maar de gevolgen reiken veel verder dan het Noordpoolgebied en reiken tot op het beïnvloeden van weersomstandigheden zoals extreme regenval en hittegolven in Noord-Amerika en elders.

Als de snelheid van opwarming in het Noordpoolgebied blijft versnellen, kan de invloed op het weer verergeren, zei een van de onderzoekers. En projecties van toekomstige klimaateffecten moeten mogelijk worden aangepast, zei Mika Rantanen, een onderzoeker aan het Finse Meteorologisch Instituut in Helsinki.