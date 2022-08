Dramatisch weinig water in Gardameer: “Nog nooit meegemaakt”

Ook het grootste meer van Italië heeft last van de aanhoudende droogte. Rotsen steken door het water naar boven en de kustlijn trekt zich steeds verder terug.

Marcel Overdevest uit Voorschoten, Gardaganger van het eerste uur, heeft zoiets nog nooit meegemaakt, vertelt hij aan de Telegraaf. "Ook de Italianen die we hebben gesproken, hebben dit nog nooit gezien. Het is extreem heet en droog."

Hij toont op foto's dat het meer zeker een meter lager staat dan een paar jaar geleden. Dat komt niet alleen doordat het water verdampt. "Ze trekken dat meer ook leeg voor de landbouw. Als je eromheen fietst zie je de pompen staan.”

In het noorden van Italië, ooit bekend vanwege de hagelbuien die midden in de zomer auto's en caravans vernielden, is al maanden nauwelijks een druppel gevallen. Ook de rivier de Po staat historisch laag wat de oogsten bedreigt.

Daarom wordt er op gezette tijden water van de meren naar de rivieren gepompt. Maar niet te veel, niet alleen de oogsten moeten immers worden gered, ook de toeristen moeten het naar de zin hebben. En die komen niet voor een leeg Gardameer.