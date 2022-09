Minister Schouten zorgde er eigenhandig voor dat ‘minder vlees eten’ niet in klimaatcampagne kwam

Vlees eten is slecht voor het milieu. In een klimaatcampagne is het dus logisch om te adviseren om minder vlees te eten, naast bijvoorbeeld korter douchen of minder voedsel verspillen. Maar dat ging er bij toenmalig landbouwminister Carola Schouten niet in.

Een jaar geleden werd al bekend dat de ministeries van Economische Zaken en LNV het advies om minder vlees te eten uit de campagne 'Iedereen doet wat' hadden geschrapt. Maar uit nieuwe documenten die Wakker Dier opvroeg op basis van de Wet open overheid (vroeger WOB) blijkt dat dit op strikt bevel van minister Schouten gebeurde.

"Ik blokkeer alles wat maar gaat over vlees, naar wens van de minister. Dus het zal vast genoemd worden, maar wordt niet uitgewerkt of opgepakt", schrijft een ambtenaar in een intern bericht.

Social media

De minister bemoeide zich zelfs persoonlijk met berichten over de campagne op sociale media, zo gevoelig was het onderwerp voor haar. Ze was ook bezorgd over een stuk in de Telegraaf dat vraagtekens zette bij een verminderde vleesconsumptie.

"De minister reageerde dat ze zich had verbaasd over de thema's die er waren genoemd over landbouw: voedselverspilling en eiwitten/minder vlees. Ze verwees naar De Telegraaf van de afgelopen dagen en stelde dat het onderwerp eiwitten eigenlijk alleen maar schadelijk kan zijn voor het klimaatakkoord", schrijft een ambtenaar. Uiteindelijk staat er op de website van de campagne wel dat het beter is om meer noten en peulvruchten te eten in plaats van vlees.

CO2-uitstoot vlees

Hoeveel beter dat is voor het milieu? Het scheelt gigantisch. Een kilo rundergehakt veroorzaakt 19,4 kilo CO2-uitstoot, een kilo peulvruchten maar 1 kilo. Ook kip veroorzaakt nog altijd bijna 7 keer zoveel CO2-uitstoot als peulvruchten, maar lamsbout is het aller ergst valt te lezen bij de NOS: een kilo lamsvlees leidt tot meer dan 50 kilo CO2-uitstoot. Om nog maar te zwijgen over dat het zielig is voor het lammetje.