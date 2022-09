Vernieling van Veluws natuurgebied door boeren blijft onbestraft

De politie heeft geen idee wie de daders zijn die in juli met tractoren een stuk natuur bij Stroe vernielden en er mest uitstortten. Staatsbosbeheer deed aangifte, maar de politie heeft geen aanknopingspunten om verder onderzoek te doen. Boeren noemen dit 'geweldig' nieuws.

Het stukje Natura 2000-gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Boswachter Laurens Jansen vertelt aan omroep Gelderland: "Het is niet een heel kwetsbaar stuk grond. In 2019 hebben we het gebruikt om houtsnippers neer te leggen. Maar de boeren zijn met de actie wel een grens overgegaan."

De actievoerende boeren hebben veel kritiek op Staatsbosbeheer en de wetenschap en houden er hun eigen theorieën op na. Zo hebben de boeren een broertje dood aan dood hout in het bos. Een woordvoerder van de boeren zegt: "We hebben bloemen ingezaaid, maar die komen niet op. De grond is bijna dood. Er zit geen bodemleven in."

Niet in verdiept

Boswachter Jansen weet wel beter: "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de mineralen die dood hout afgeven goed zijn voor de natuur. Mensen van de oude stempel vragen mij nog wel eens waarom we het dode hout laten liggen en dan leg ik de waarde daarvan uit. Het laten liggen van dood hout doen we al decennialang. De boeren hebben zich daar blijkbaar niet in verdiept."

Dat de gezaaide bloemen nog niet uitgekomen zijn, ligt daarnaast niet aan de grond volgens Jansen. "De bodem is zeker niet dood. De voornaamste reden voor het uitblijven van de bloemen is het tekort aan neerslag en de daar bijbehorende droogte." Hij vindt het 'jammer' dat de vandalen niet worden gestraft. “Het was prettig geweest als er een dader was gevonden."