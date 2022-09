Nederland Vleesland: boerentijdschrift spreekt met trots over dystopisch tafereel in varkensstal

Het boerentijdschrift Boerderij interviewde een varkenshouder en was lyrisch over zijn 'kraamstal', waar de zeug gefixeerd op de grond ligt, terwijl een lading biggetjes melk aan het drinken is. Columniste Eva Hoeke reageert cynisch op de Boerderij-reportage en krijgt veel bijval op Twitter.

Het boerenblad praat over 'toewijding en vakmanschap' van de varkenshouder. Dit maakt dat hij 'grote tomen vitale biggen' kan grootbrengen met 'amper uitval'. Daarmee wordt bedoeld dat ze niet door de moeder worden doodgedrukt.

“En kijk moeders ook eens van haar kinderen genieten! Prachtig, prachtig”, zegt Eva Hoeke sarcastisch. “Maar even serieus: wat ben je ver heen als boerderij (blad), wanneer je deze scène beschrijft met woorden als grote tomen en weinig uitval. Zouden ze überhaupt nog doorhebben dat het om dieren gaat?”