Klimaatactivisten laten dagelijks de banden van honderden SUV’s leeglopen

De groep 'Tyre Extinguishers' protesteert in verschillende Europese landen tegen populaire SUV's door een pamflet op de voorruit te plakken en een of meerdere banden leeg te laten lopen. Vannacht zijn er op deze manier minstens zeshonderd autobezitters slachtoffer geworden.

De klimaatdemonstranten voeren campagne 'tegen de verwoestingen van de klimaatverandering'. Volgens hen doet de regering te weinig om het gebruik van grote wagens in stedelijke gebieden te ontmoedigen, dus zien ze zich genoodzaakt zelf in actie te komen. De voertuigen zouden 'onnodige luxe-emissies' veroorzaken, waar 'de rijken mee pronken'.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat SUV's meer luchtvervuiling per gereden kilometer veroorzaken, tot meer doden en gewonden leiden onder fietsers en voetgangers, en dat SUV-rijders bovenmatig veel ongelukken veroorzaken. Ook zijn de wagens zo gebouwd dat de doden en zwaargewonden bij een ernstig auto-ongeluk meestal in de andere auto vallen. Zelfs volledig elektrische SUV's zorgen voor een relatief hoge belasting van het systeem.

Linze in ventiel

In Zwolle en Hengelo zijn de afgelopen dagen tientallen platte banden gesignaleerd. Vaak stoppen activisten iets kleins in het ventiel, bijvoorbeeld een linze, zodat het ventiel open blijft staan en de band langzaam leegloopt. De folder op de voorruit moet de bestuurder waarschuwen en informeren.

Het is onduidelijk of het illegaal is om dit te doen; het is wettelijk een grijs gebied volgens de politie in Londen. Wanneer er geen schade aan de band of de auto is en er ook geen andere schade is veroorzaakt, kan het mogelijk niet als een misdrijf worden beschouwd, zegt de Britse politie tegen The Guardian.