De herfst komt eraan

De zomer kan niet blijven duren. Hoewel het al even herfst is, merkten we daar nog weinig van. Tot vrijdag, dan voel je het ook als je buiten bent: het gaat regenen, waaien en het koelt af.

Meteoroloog Philippe Schambergen van Buienradar brengt het slechte nieuws: "In de nacht van maandag op dinsdag komt er een koufront met koelere lucht over. Het gaat ook weer een beetje regenen en de temperatuur zakt tot een graad of 20", zegt hij tegen RTL Nieuws.

Daarna koelt het verder af, tot zo'n 16 graden op vrijdag. En dat is ook de verwachting voor het weekend. Een beetje herfst dus, al wordt het niet écht koud.

Een klein gelukje voor de zonliefhebbers: morgen wordt het nog mooi. "In een groot deel van het land wordt het morgen 24 tot 25 graden. In het noorden wordt het iets koeler en komen we rond de 22, 23 graden uit. Over het algemeen wordt het een prachtige najaarsdag."