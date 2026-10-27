Denk je dat de bevroren pensioengrens alleen over topinkomens gaat? Dan kijk je vooral naar je eigen pensioen. Het kabinet heeft nu bevestigd dat de maatregel ook raakt aan wat je partner krijgt als jij overlijdt. Werk je in deeltijd, dan kom je bovendien bij een veel lager salaris al aan die grens.

Compensatie komt er niet.

Van 280.000 naar 790.000 mensen

Het maximale loon waarover je met belastingvoordeel pensioen opbouwt, ligt in 2026 op €137.800 bruto per jaar bij een voltijdbaan. Normaal stijgt dat bedrag elk jaar mee met de cao-lonen. In het Belastingplan 2027 wil het kabinet die verhoging zes jaar overslaan, van 2027 tot en met 2032. Wat dat betekent voor je eigen opbouw, lees je in ons eerdere stuk "Pensioenopbouw bevroren tot 2032: verdien je meer dan €137.800, dan bouw je straks minder op dan je denkt"

Nieuw zijn de antwoorden van staatssecretaris Eerenberg van Financiën op vragen van VVD, CDA, JA21 en SGP. Volgens Dagelijkse Standaard zijn die op 21 oktober gepubliceerd. Daarin bevestigt het kabinet dat de maatregel een "substantiële groep" raakt: circa 280.000 mensen in 2027, oplopend tot circa 790.000 in 2032. Die groep groeit omdat de lonen wel blijven stijgen. Daardoor valt elk jaar een groter deel van je salaris boven de grens.

Ook het pensioen voor je partner krimpt

Een partnerpensioen is meestal afgeleid van hetzelfde, afgetopte salaris, legt Planning Vision uit. Bij ABP krijgen je partner en kinderen in de vernieuwde regeling bijvoorbeeld een percentage van je pensioengevende salaris. Blijft dat salaris op de grens hangen, dan blijft ook die uitkering achter.

Op vragen van CDA en SGP bevestigt het kabinet dat het partnerpensioen krimpt voor wie meer verdient dan €137.800, schrijft Dagelijkse Standaard. Salaris Vanmorgen berichtte op 12 oktober al over hetzelfde punt. De grens geldt per werknemer, en er wordt geen rekening gehouden met het verschil tussen een- en tweeverdieners. Ook eenverdieners, bij wie het hele huishouden op één pensioen leunt, krijgen daarom niets extra.

Het kabinet ziet dan ook geen aanleiding voor mitigerende maatregelen. - Het kabinet in de antwoorden aan de Tweede Kamer, geciteerd door Dagelijkse Standaard

Werk je drie dagen? Dan zit je al bij €82.680 aan de grens

Je hoeft geen €137.800 op je loonstrook te hebben om geraakt te worden. Volgens de Wet op de loonbelasting gaat het maximum bij deeltijd verplicht omlaag naar rato van je deeltijdfactor. Dagelijkse Standaard rekende uit wat dat betekent:

Werk je 60 procent (drie dagen per week), dan zit je bij €82.680 bruto per jaar al aan het bevroren plafond.

Werk je 50 procent, dan ligt de grens bij €68.900 bruto per jaar.

Werk je voltijd, dan blijft de grens €137.800.

Juist bij deeltijders komt het partnerpensioen vaak hard aan, omdat het huishouden dan meestal ook van een tweede inkomen afhangt.

In cijfers

€137.800: de grens staat al sinds 2024 op dat bedrag, schrijft Holdwise. In 2025 en 2026 werd de verhoging ook al overgeslagen.

287 procent: zo hoog ligt de grens in 2026 ten opzichte van het modale inkomen van €48.000. In 2032 is dat nog 232 procent van het verwachte modale inkomen van €59.500.

€118.650: zoveel is de grens in 2032 naar verwachting nog waard in prijzen van 2026, meldt Salaris Vanmorgen.

€17.385: zoveel ligt de maximale pensioengrondslag in 2032 lager dan bij indexatie, ongeveer 13 procent, rekent Dagelijkse Standaard.

Wat je zelf kunt regelen

Het kabinet wijst op een uitweg. Voor het inkomen boven de grens kun je een nettopartnerpensioen verzekeren. De premie betaal je dan uit je nettoloon, maar het opgebouwde vermogen telt niet mee in box 3. Overlijd je vóór je pensioendatum, dan kan het partnerpensioen volgens het kabinet worden aangevuld met een nabestaandenoverbruggingspensioen. Voor je eigen pensioen boven de grens blijven een nettopensioen en een nettolijfrente mogelijk.

Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl of in je pensioenregeling een nabestaandenpensioen zit en hoe hoog dat is, raadt het Nibud aan.

Vraag je werkgever of er een nettopensioen- of nettopartnerpensioenregeling is. Zo'n regeling werkt vaak alleen als je meedoet.

Werk je in deeltijd? Reken je salaris dan om naar voltijd en vergelijk dat met €137.800.

Nog geen wet

Het is nog een voorstel: de Tweede en de Eerste Kamer moeten er nog over stemmen. Volgens Planning Vision heeft Eerenberg in zijn antwoorden wel duidelijk gemaakt dat het kabinet aan de maatregel vasthoudt. Het kabinet noemt het niet indexeren een keuze om budgettaire redenen, waarbij het een bijdrage vraagt van de hogere inkomens.