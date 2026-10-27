De onbekende rijkste man van Nederland: wie is Jean-Louis van der Velde?

In Nederland kent bijna niemand zijn gezicht. Toch is Jean-Louis van der Velde volgens de nieuwe Quote 500 de rijkste Nederlander. Zijn vermogen wordt geschat op 26 miljard euro.

Dat is twee keer zoveel als Charlene de Carvalho-Heineken, die de lijst jarenlang aanvoerde. Zij staat nu met 13 miljard euro op de tweede plaats.

Van Arnhem naar Hongkong

Van der Velde is 62 jaar en werd in Arnhem geboren als Ludovicus Jan. In de jaren tachtig vertrok hij naar Taiwan om Chinees te studeren. Hij bleef in Azië en handelde jarenlang in software en elektronica. Tegenwoordig woont hij vooral in Hongkong.

Hij geeft geen interviews en laat zich zelden in het openbaar zien.

Waarom hij er nooit eerder in stond

Quote volgde hem al jaren. Het probleem was niet zijn geld, maar zijn paspoort: was hij na al die jaren in Azië nog wel Nederlander? Het blad kwam via via aan een digitale kopie van zijn paspoort. Daarmee was de vraag beantwoord.

Het geld zit in Tether

Zijn fortuin komt vooral uit Tether, het bedrijf achter USDT. Dat is een stablecoin: een cryptomunt die één op één aan de dollar gekoppeld hoort te zijn. USDT is veruit de grootste in zijn soort, met ruim 184 miljard dollar aan munten in omloop.

Van der Velde richtte in 2013 mede de cryptobeurs Bitfinex op. Eind 2015 namen de eigenaren van Bitfinex Tether over. Hij was jarenlang topman van Tether en is sinds december 2023 adviseur. Bitfinex leidt hij nog steeds.

Hoeveel hij precies bezit, weet niemand. In 2018 zou zijn belang in Tether rond de 15 procent hebben gelegen. De schattingen lopen daarom ver uiteen: van ruim 16 miljard dollar tot 38 miljard dollar.

Een munt met een verleden

Tether heeft een bewogen geschiedenis. In 2021 betaalde het bedrijf 41 miljoen dollar aan de Amerikaanse toezichthouder CFTC. Die stelde vast dat de munt tussen 2016 en 2019 meestal niet volledig door dollars was gedekt. Tether heeft de bevindingen niet erkend en niet ontkend.

Bitfinex werd in 2016 gehackt. Daarbij verdwenen bijna 120.000 bitcoins.

Wat betekent dit voor jou?

Opvallend genoeg is de munt die de rijkste Nederlander zijn fortuin opleverde, hier bijna niet meer te koop. Tether heeft geen vergunning onder de Europese cryptowet MiCA. Grote Europese handelsplatforms hebben USDT daarom al uit de handel gehaald.

De Europese toezichthouder ESMA gaat nog een stap verder. Uiterlijk 8 januari 2027 moeten vergunde platforms de resterende USDT-tegoeden van hun klanten hebben afgewikkeld. Heb je nog USDT op een beurs staan? Dan kun je die verkopen, omwisselen of overboeken naar een eigen wallet. USDT zelf bezitten blijft wel toegestaan.

Rijker dan de rest

Van der Velde heeft in zijn eentje bijna 9 procent van het totale vermogen van de Quote 500 in handen. De vijfhonderd rijkste Nederlanders bezitten samen ruim 300 miljard euro, een record. Nederland telt nu 56 miljardairs.