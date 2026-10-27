Wat verdient een Topper? Zoveel levert één ArenA-reeks per zanger op

Gerard Joling stopt na ruim 21 jaar bij De Toppers. Daarmee zegt hij niet alleen vaarwel tegen het grootste meezingfeest van het land, maar ook tegen een van de best betaalde vaste klussen in de Nederlandse showbusiness. Hoeveel precies? Dat is een goed bewaard geheim. Maar de schattingen liegen er niet om.

Een vaste gage, geen winstdeel

De zangers worden per concertreeks ingehuurd. Ze krijgen een vast bedrag, ongeacht hoeveel kaartjes, shirts of glitterpruiken er worden verkocht. Over de hoogte zwijgen de betrokkenen. Het enige wat ooit is losgelaten: iedere zanger krijgt precies hetzelfde.

De gangbare schatting komt uit op 400.000 tot 800.000 euro per zanger per reeks. Ook de inschattingen die na Jolings vertrek in de media opdoken, gaan uit van minstens een half miljoen euro per persoon.

Naar schatting 4 à 8 ton per zanger, voor een handvol avonden in de ArenA

Voor een paar weken werk

Dat bedrag verdienen ze niet met een jaar toeren. Een reeks beslaat twee of drie avonden in de Johan Cruijff ArenA, plus repetities. Omgerekend per werkdag is dat een uitzonderlijk tarief.

Het gaat wel om brutobedragen. Wat er netto overblijft, hangt af van belasting en van eventuele afspraken met een eigen manager.

Froger verdient twee keer

Voor René Froger ligt het anders. Hij bedacht het concept samen met manager Benno de Leeuw. Als bedenkers krijgen zij een deel van de winst. Froger verdient dus als zanger én als bedenker. Hoe groot dat winstdeel is, is niet openbaar. De schattingen lopen uiteen van enkele tonnen tot rond een miljoen euro.

Toch is die winst minder vanzelfsprekend dan een uitverkochte ArenA doet vermoeden. De Leeuw zei jaren geleden: "Je moet drie concerten draaien om eraan te verdienen; bij twee is het hooguit met de hakken over de sloot dat je geen verlies draait."

"Je moet drie concerten draaien om eraan te verdienen"

Opvallend: in mei 2027 staan De Toppers twee avonden in de ArenA. Of die oude rekensom nog opgaat, is niet bekend.

Wat Joling laat liggen

De 66-jarige Joling wil zich richten op zijn televisiewerk en zijn eigen concert in februari. Kloppen de schattingen, dan laat hij per concertreeks minstens een half miljoen euro liggen. Zelf houdt hij het bij het emotionele verhaal: "Het zal mij waarschijnlijk nooit meer gebeuren om in zo'n grote arena te staan, maar ik heb ervan genoten."

De Toppers gaan door

De onrust is groot. Naast Jolings vertrek wordt René Froger behandeld voor een auto-immuunziekte; of dat gevolgen heeft voor de reeks in mei, is nog onbekend. De organisatie belooft de nieuwe samenstelling "op zeer korte termijn" bekend te maken. Wie de vrijgekomen plek krijgt, stapt in een bijzonder lucratieve klus. Zolang de ArenA vol blijft lopen, tenminste.

Het verdienmodel in het kort

Zangers: vaste gage per reeks, voor iedereen even hoog

Geschatte gage: 400.000 tot 800.000 euro per persoon

Bedenkers Froger en De Leeuw: daarnaast een deel van de winst

Volgende reeks: mei 2027, twee avonden in de ArenA

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