Het Centraal Planbureau verwacht dat de prijzen in 2027 met 2,7 procent stijgen, minder hard dan de 3,3 procent van dit jaar. Op je vaste lasten merk je daar weinig van. Maar er zijn een aantal posten op je rekeningen die drie tot acht keer zo hard stijgen.

Netbeheer en zorgpremie stijgen het hardst

De cijfers komen uit de plannen van het kabinet voor 2027, de eerste berekening van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de premie die DSW als eerste zorgverzekeraar bekendmaakte. Alle bedragen zijn inclusief btw.

Post Stijging in 2027 Wat het je kost Netbeheerkosten stroom en gas ongeveer 20% €141 per jaar per huishouden Belasting op leidingwater 23% 11 cent per kuub Zorgpremie (gemiddeld) 8% €150 per jaar per volwassene Eigen risico 3,9% maximaal €15 per jaar per volwassene Energiebelasting gas 2,6% ongeveer €17 per jaar bij 900 kuub Benzineaccijns 0,8% 0,7 cent per liter, als het Belastingplan erdoor komt Energiebelasting stroom 3,9% lager ongeveer €10 per jaar minder bij 2.300 kWh

Ter vergelijking: de cao-lonen stijgen volgens het CPB met 3,8 procent.

Je netbeheer bezuinig je niet weg

De netbeheerkosten zijn het bedrag dat je energieleverancier doorrekent voor het stroom- en gasnet. Het is een vast bedrag per aansluiting, dus zuiniger stoken of douchen haalt de stijging niet van je rekening.

“Voor huishoudens betekent dit gemiddeld ongeveer 12 euro per maand extra (inclusief btw).”

Dat schrijft Netbeheer Nederland, de koepel van de netbeheerders. De netbeheerders betalen met de hogere tarieven de uitbreiding van het net. De ACM stelt de definitieve tarieven in december vast.

Op de gasrekening komt er waarschijnlijk een nieuwe post bij. Komt het wetsvoorstel erdoor, dan moeten leveranciers vanaf 2027 groen gas bijmengen. CE Delft schat dat dat 2 tot 3 cent per kuub kost, zonder btw.

DSW zit al boven het gemiddelde

Het kabinet rekent met een gemiddelde zorgpremie van €169 per maand, €12,50 meer dan nu. DSW maakte vorige week als eerste de premie voor 2027 bekend: €173,25 per maand, €14,75 meer dan dit jaar. Dat is een stijging van ruim 9 procent. De andere verzekeraars volgen uiterlijk 12 november; WEL zette al op een rij wat je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis waarschijnlijk gaat betalen

“Het verplicht eigen risico gaat in 2027 met de inflatie mee en stijgt van € 385 naar € 400.”

Dat staat op de Prinsjesdagpagina van de Rijksoverheid . Voor alleenstaanden met een laag inkomen gaat de zorgtoeslag omhoog naar maximaal €140 per maand. Dat vangt volgens het kabinet het grootste deel van de premiestijging op.

Energiebelasting en benzine blijven achter bij de prijzen

Niet alles stijgt harder dan de inflatie . De belasting op gas gaat van 72,7 naar 74,6 cent per kuub, die op stroom daalt van 11,1 naar 10,6 cent per kWh. Bij 2.300 kWh stroom en 900 kuub gas betaal je daardoor ongeveer €7 per jaar meer energiebelasting, berekende Energievergelijk.

De benzineaccijns stijgt met 0,7 cent per liter, omdat het kabinet de accijnskorting een jaar verlengt. Dat is nog niet zeker: de Tweede Kamer stemt op 12 november over het Belastingplan. Gaat het niet door, dan wordt benzine op 1 januari ruim 21 cent duurder

Heb je zonnepanelen, dan raakt het einde van de salderingsregeling je harder. Energievergelijk schat dat je vanaf 1 januari €270 tot €325 per jaar minder terugkrijgt.

Een stel zonder zonnepanelen betaalt bijna €500 meer

Neem twee volwassenen met een gemiddeld energieverbruik, zonder zonnepanelen, auto of zorgtoeslag. Zij betalen in 2027 per jaar:

€300 meer zorgpremie;

€141 meer netbeheerkosten;

€22 tot €33 voor het bijmengen van groen gas;

ongeveer €10 meer waterbelasting, bij 90 kuub;

€7 meer energiebelasting.

Samen is dat €480 tot €490 per jaar, zo’n €40 per maand. Maken ze allebei hun eigen risico vol, dan komt er €30 bij.

Zo beperk je de stijging voor 1 januari

Vergelijk je zorgverzekering zodra de nieuwe premies binnen zijn. Opzeggen kan tot en met 31 december, een nieuwe verzekering afsluiten tot en met 31 januari.

Heb je je eigen risico van 2026 al vol, plan een uitgestelde behandeling dan nog in december.

Doe een proefberekening voor de zorgtoeslag bij de Belastingdienst als je inkomen laag is.

Kijk in januari of je energieleverancier je termijnbedrag heeft verhoogd voor de nieuwe netbeheerkosten. Zo niet, verhoog het zelf, zodat je bij de jaarafrekening niet hoeft bij te betalen.

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