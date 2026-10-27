Het Centraal Planbureau verwacht dat de prijzen in 2027 met 2,7
procent stijgen, minder hard dan de 3,3 procent van dit jaar. Op je
vaste lasten merk je daar weinig van. Maar er zijn een aantal posten op je rekeningen die drie tot acht keer zo hard stijgen.
Netbeheer en
zorgpremie stijgen het hardst
De cijfers komen uit de plannen van het kabinet voor 2027, de eerste
berekening van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de premie
die DSW als eerste zorgverzekeraar bekendmaakte. Alle bedragen zijn
inclusief btw.
|Post
|Stijging in 2027
|Wat het je kost
|Netbeheerkosten stroom en gas
|ongeveer 20%
|€141 per jaar per huishouden
|Belasting op leidingwater
|23%
|11 cent per kuub
|Zorgpremie (gemiddeld)
|8%
|€150 per jaar per volwassene
|Eigen risico
|3,9%
|maximaal €15 per jaar per volwassene
|Energiebelasting gas
|2,6%
|ongeveer €17 per jaar bij 900 kuub
|Benzineaccijns
|0,8%
|0,7 cent per liter, als het Belastingplan erdoor komt
|Energiebelasting stroom
|3,9% lager
|ongeveer €10 per jaar minder bij 2.300 kWh
Ter vergelijking: de cao-lonen stijgen volgens het CPB met 3,8
procent.
Je netbeheer bezuinig je niet
weg
De netbeheerkosten zijn het bedrag dat je energieleverancier
doorrekent voor het stroom- en gasnet. Het is een vast bedrag per
aansluiting, dus zuiniger stoken of douchen haalt de stijging niet van
je rekening.
“Voor huishoudens betekent dit gemiddeld ongeveer 12 euro per maand extra (inclusief btw).”
Dat schrijft Netbeheer Nederland, de koepel van de netbeheerders. De
netbeheerders betalen met de hogere tarieven de uitbreiding van het net.
De ACM stelt de definitieve tarieven in december vast.
Op de gasrekening komt er waarschijnlijk een nieuwe post bij. Komt
het wetsvoorstel erdoor, dan moeten leveranciers vanaf 2027 groen gas
bijmengen. CE Delft schat dat dat 2 tot 3 cent per kuub kost, zonder
btw.
DSW zit al boven het
gemiddelde
Het kabinet rekent met een gemiddelde zorgpremie van €169 per maand,
€12,50 meer dan nu. DSW maakte vorige week als eerste de premie voor
2027 bekend: €173,25 per maand, €14,75 meer dan dit jaar. Dat is een
stijging van ruim 9 procent. De andere verzekeraars volgen uiterlijk 12
november; WEL zette al op een rij wat
je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis waarschijnlijk gaat
betalen
.
“Het verplicht eigen risico gaat in 2027 met de inflatie mee en stijgt van € 385 naar € 400.”
Dat staat op de Prinsjesdagpagina
van de Rijksoverheid
. Voor alleenstaanden met een laag inkomen gaat
de zorgtoeslag omhoog naar maximaal €140 per maand. Dat vangt volgens
het kabinet het grootste deel van de premiestijging op.
Energiebelasting
en benzine blijven achter bij de prijzen
Niet alles stijgt harder dan de inflatie
. De belasting op gas gaat
van 72,7 naar 74,6 cent per kuub, die op stroom daalt van 11,1 naar 10,6
cent per kWh. Bij 2.300 kWh stroom en 900 kuub gas betaal je daardoor
ongeveer €7 per jaar meer energiebelasting, berekende
Energievergelijk.
De benzineaccijns stijgt met 0,7 cent per liter, omdat het kabinet de
accijnskorting een jaar verlengt. Dat is nog niet zeker: de Tweede Kamer
stemt op 12 november over het Belastingplan. Gaat het niet door, dan
wordt benzine
op 1 januari ruim 21 cent duurder
.
Heb je zonnepanelen, dan raakt het einde van de salderingsregeling je
harder. Energievergelijk schat dat je vanaf 1 januari €270 tot €325 per
jaar minder terugkrijgt.
Een stel
zonder zonnepanelen betaalt bijna €500 meer
Neem twee volwassenen met een gemiddeld energieverbruik, zonder
zonnepanelen, auto of zorgtoeslag. Zij betalen in 2027 per jaar:
- €300 meer zorgpremie;
- €141 meer netbeheerkosten;
- €22 tot €33 voor het bijmengen van groen gas;
- ongeveer €10 meer waterbelasting, bij 90 kuub;
- €7 meer energiebelasting.
Samen is dat €480 tot €490 per jaar, zo’n €40 per maand. Maken ze
allebei hun eigen risico vol, dan komt er €30 bij.
Zo beperk je de
stijging voor 1 januari
- Vergelijk je zorgverzekering zodra de nieuwe premies binnen zijn.
Opzeggen kan tot en met 31 december, een nieuwe verzekering afsluiten
tot en met 31 januari.
- Heb je je eigen risico van 2026 al vol, plan een uitgestelde
behandeling dan nog in december.
- Doe een proefberekening voor de zorgtoeslag bij de Belastingdienst
als je inkomen laag is.
- Kijk in januari of je energieleverancier je termijnbedrag heeft
verhoogd voor de nieuwe netbeheerkosten. Zo niet, verhoog het zelf,
zodat je bij de jaarafrekening niet hoeft bij te betalen.
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