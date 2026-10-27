Handige tip: Zo wek je een plant die op sterven na dood is opnieuw tot leven

Het is een heel karwei om kamerplanten
in optima forma te houden. Als je niet uitkijkt, dan geef je te
weinig of juist te veel water, of krijgt de plant niet genoeg
zonlicht of voedingsstoffen. Heeft jouw kleine, groene zuurstoffabriekje een troosteloze
uitstraling, bruine blaadjes en dode stengels? Zo kun je hem weer tot
leven wekken!
Het zielige hoopje groen in de pot met
zijn dorre, bruine blad hoeft niet direct in de gft-bak. De wortels
zijn vaak nog springlevend; het is aan jou om de plant weer te laten
shinen. En dat doe je door de schaar erbij te pakken en rigoreus te snoeien.
Maximaal een derde
Verwijder alle bruine bladeren en
takken. Zo stimuleer je de plant om zijn energie aan de gezonde delen
te spenderen en verder te groeien. Houd je wel aan de volgende regel
bij het snoeien: knip nóóit meer dan een derde van de plant af.
Anders is de kans groot dat de plant in een soort shocktoestand raakt
en de reddingsoperatie niet overleeft.
Deze regel kun je op bijna elke plant
toepassen, zowel binnenshuis als in de tuin. Succes!