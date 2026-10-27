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Handige tip: Zo wek je een plant die op sterven na dood is opnieuw tot leven

tips
door Désirée du Roy
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Het is een heel karwei om kamerplanten in optima forma te houden. Als je niet uitkijkt, dan geef je te weinig of juist te veel water, of krijgt de plant niet genoeg zonlicht of voedingsstoffen. Heeft jouw kleine, groene zuurstoffabriekje een troosteloze uitstraling, bruine blaadjes en dode stengels? Zo kun je hem weer tot leven wekken!
Het zielige hoopje groen in de pot met zijn dorre, bruine blad hoeft niet direct in de gft-bak. De wortels zijn vaak nog springlevend; het is aan jou om de plant weer te laten shinen. En dat doe je door de schaar erbij te pakken en rigoreus te snoeien.
Maximaal een derde
Verwijder alle bruine bladeren en takken. Zo stimuleer je de plant om zijn energie aan de gezonde delen te spenderen en verder te groeien. Houd je wel aan de volgende regel bij het snoeien: knip nóóit meer dan een derde van de plant af. Anders is de kans groot dat de plant in een soort shocktoestand raakt en de reddingsoperatie niet overleeft.
Deze regel kun je op bijna elke plant toepassen, zowel binnenshuis als in de tuin. Succes!
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