Het wordt waterkoud en duister met een gure oostenwind

Na een extreem lange nazomer wordt het nu koud, kouder, koudst. En vergeet een mooi Hollands wintertafereeltje met een stralend zonnetje: de lucht kleurt grijs, de wereld ziet grauw.

Meteoroloog Sebastiaan Aarts van Buienradar kan er niets beters van maken. "Soepkippenweer, noemen wij dat", aldus Aarts. "Het lijkt erop dat we de zon maar weinig gaan zien begin december."

Vandaag en morgen blijft het regenen. Daarna wordt het droog, maar zakt de temperatuur tot een graad of vijf en komend weekend zelfs nog daaronder. 's Nachts is het rond het vriespunt.

"Dat heeft allemaal te maken met een vrij krachtig hogedrukgebied boven Oost-Europa. Wij krijgen een oostelijke wind, die koudere lucht gaat aanvoeren", legt Aarts uit.

En daar is niets leuks aan: geen sneeuw, geen ijs. "Echt een grijze bedoening. Dat komt omdat er veel vocht in de atmosfeer zit en de zon niet genoeg kracht heeft om mist en nevel weg te branden."

Wat er na het weekend gebeurt, is een twijfelgeval, aldus Aarts. "Sommige modellen laten maximumtemperaturen van rond het vriespunt zien en 's nachts tot -5, in andere modellen is de maximumtemperatuur wel 10 graden. "