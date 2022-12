Jammer voor skiërs: in de Alpen dooit het hard en gaat het regenen

Een paar honderdduizend Nederlanders gaan binnenkort naar de Alpen om te skiën. Dat gaat problemen en veel ongelukken opleveren.



Er wordt papsneeuw voorspeld, volgens het AD. Het beruchte Weihnachtstauwetter - letterlijk: kerstdooi - daalt neer in de Alpen: het dooit hard en het gaat regenen. ,,Gevaarlijke omstandigheden. Het skiet heel zwaar en je weet niet hoe het 's nachts is opgevroren. Er kan onder die papsneeuw ook nog een ijsplaat liggen. En op de hogere pistes wordt het natuurlijk drukker dan normaal'', zegt Eurocross-arts Floriana Luppino tegen de krant.



Eurocross houdt rekening met drukke weken qua skiongelukken. Niet alleen vanwege de matige sneeuwkwaliteit. Veel skiërs hebben afgelopen jaren niet of korter geskied dan anders. Het gebrek aan ski-uren kan veel mensen opbreken.