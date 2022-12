Amerikaanse vrouw zit 18 uur lang in auto vast in de sneeuw en overlijdt

Al zeker 57 mensen zijn overleden als gevolg van de sneeuwstorm in de VS. Een van hen is de 22-jarige Anndel Taylor uit Buffalo. Ze kwam met haar auto vast te zitten in de sneeuw.

Doordat de wegen spekglad zijn en er hier en daar enorme hopen sneeuw zijn ontstaan, is doorrijden op een aantal Amerikaanse wegen bijna onmogelijk. Ook Taylor lukte het niet om vanuit haar werk naar huis te komen. Ze strandde in een sneeuwstorm en zat vast onder een berg sneeuw.

Vanuit de auto stuurde ze nog een video naar haar familie. Volgens haar zus was ze heel bang. Taylor belde ook de hulpdiensten, maar die konden haar niet bereiken vanwege de sneeuw. Daarom had ze met haar moeder afgesproken dat ze in haar auto zou slapen en de volgende ochtend naar huis zou lopen.

Dat is helaas niet gelukt. De volgende dag werd ze dood gevonden in haar auto, waar ze in totaal 18 uur in had gezeten. Aangezien de temperaturen ver onder het vriespunt lagen, vermoeden de autoriteiten dat ze door onderkoeling om het leven is gekomen. Haar moeder denkt echter dat ze stierf door koolmonoxidevergiftiging.