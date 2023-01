Hittegolf in de winter: overal in Europa sneuvelen records. Toch vinden we het minder erg

De 16,9 graden op de eerste dag van het nieuwe jaar was in principe net zo extreem als de recordtemperaturen van de laatste zomers. In zeven Europese landen was 1 januari de warmste januaridag ooit.

Dat mensen niet in shock zijn, komt voornamelijk omdat er eigenlijk niets lekkerder is dan een graad of 16 in januari. "Het gevoel is heel anders voor mensen. 40 graden voelt oncomfortabel. Deze 16 graden niet", zegt klimaatspecialist Bart Verheggen van RTL Nieuws.

De cijfers van het KNMI zijn veelzeggend: vóór de jaren 50 was het nooit warmer dan 15 graden in januari. Na 1990 gebeurde het veertien keer dat het kwik een of meerdere dagen boven de 15 graden klom, 2023 meegerekend.

"Voor winterse begrippen is dit echt een soort hittegolf, als het nu zomer was geweest hadden we weer temperaturen rond de 40 graden gehad", zegt Maurice Middendorp van Buienradar tegen RTL. Hij maakt zich zorgen. "Het gaat echt de verkeerde kant op, want dit draai je niet zomaar om. Deze temperaturen horen eigenlijk gewoon bij mei of juni."

En het gebeurde niet alleen in Nederland. In Polen werd het zelfs 19 graden en in Tsjechië 19,6. Ook Denemarken, Belarus, Litouwen en Letland noteerden temperatuurrecords. In Duitsland was het 12 graden warmer dan normaal.

Voorlopig blijft het ook veel te warm voor de tijd van het jaar. Middendorp: "Dit natte en zachte weer houdt zeker nog wel even aan. Van echte winter zie ik het niet komen op korte termijn."