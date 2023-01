Studie: ‘Zonder kunstsneeuw einde aan skigebieden Alpen’

Door de opwarming van de aarde ziet het er somber uit voor de skigebieden in de Alpen. Sterker nog: uit nieuw Duits onderzoek blijkt dat zonder kunstsneeuw de skigebieden niet zullen overleven.

“Vooral in het winterseizoen toont het onderzoek aan dat mechanische sneeuw een soort overlevingsgarantie is”, aldus onderzoekers van de Technische Universiteit van Dortmund.

Professor Christoph Schuck van de Duitse universiteit bestudeerde alle 545 skigebieden in Zwitserland. “Ofwel zullen ze hoogstwaarschijnlijk hun activiteiten op middellange termijn moeten staken, ofwel zullen ze moeten investeren in de productie van kunstsneeuw”, zegt hij in de Neue Zuercher Zeitung.

Omdat de skigebieden niet meer kunnen rekenen op natuurlijke sneeuwval in de winter, moeten ze een oplossing verzinnen. “Sneeuwkanonnen inzetten is het meest effectief”, aldus de professor.

Je zou verwachten dat hoger gelegen skigebieden nog wel kunnen overleven met echte sneeuw, maar dat blijkt niet zo te zijn volgens de studie. De omvang van het skigebied maakt wel uit. Alleen skigebieden met minder dan zeven faciliteiten moesten tot nu toe de pistes sluiten. Deze kleine skigebiedjes hadden voornamelijk sleepliften. “Veel andere activiteiten zijn afhankelijk van een skigebied, zoals overnachtingen in hotels, restaurants of bedrijven die ski’s en snowboards verhuren”, besluit Schuck.