Horrorweer in Nieuw-Zeeland: honderdduizenden zonder stroom en duizenden evacuaties

In Nieuw-Zeeland is de noodtoestand uitgeroepen, vanwege storm Gabrielle die flink huishoudt in het land. Er is op plekken al meer dan 500 millimeter regen gevallen in twee dagen tijd.

225.000 huishoudens hebben geen stroom en meer dan 2500 mensen zijn geëvacueerd. De wind waait af en toe met 140 kilometer per uur en de golven zijn soms wel 11 meter hoog. Er zijn overstromingen, aardverschuivingen en het blijft maar regenen. Een brug is ingestort en wegen spoelen weg. Vliegtuigen gaan niet meer, waardoor duizenden mensen niet weg kunnen.

In de regio Gisborne is er vanaf zondag 568 millimeter regen gevallen. En de ellende is nog niet voorbij. Twee weken geleden was het ook al noodweer in het noorden van Nieuw-Zeeland. De omgeving van Auckland kreeg te maken met de natste dag ooit gemeten.

Dat de noodtoestand wordt uitgeroepen is een zeldzaamheid: het is pas de derde keer dat het gebeurt in de geschiedenis van het land. Eerder was de aardbeving in Christchurch in 2011 reden voor de noodtoestand evenals de coronapandemie in 2020. De noodtoestand geeft de centrale overheid meer bevoegdheden.