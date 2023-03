Engeland overwoog tijdens Covid alle katten te doden

De Britse regering heeft overwogen de bevolking te vragen alle huiskatten uit te roeien tijdens de eerste dagen van de Covid-pandemie, zegt ex-minister van Volksgezondheid James Bethell.

Het was onduidelijk of huiskatten het coronavirus konden overdragen, zei hij. “Wat we niet mogen vergeten, is hoe weinig we van deze ziekte begrepen. Er was een moment dat we dachten dat huisdieren de ziekte konden overdragen."

“Er is een plan geweest de bevolking te vragen om alle katten in Groot-Brittannië uit te roeien. Kun je je voorstellen wat er zou zijn gebeurd als we dat hadden gewild?”

In juli 2020, op het hoogtepunt van de Covid-crisis, werden katteneigenaren gewaarschuwd om hun huisdieren niet te kussen nadat een Siamees in Engeland de ziekte opliep.

Margaret Hosie, een professor vergelijkende virologie aan de Universiteit van Glasgow die het screeningsprogramma leidde, adviseerde katteneigenaren toen om "heel erg voorzichtig te zijn met katten".

Het kattenplan komt aan het licht, omdat 100.000 appjes tussen ministers en hoge ambtenaren over Covid openbaar zijn geworden.