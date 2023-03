Natuurmomenten opent bijzondere wandelroute met verloren soorten als thema

In natuurgebied Sallandse Heuvelrug in Overijssel heeft Natuurmonumenten de Route van Verloren Soorten geopend. Een wandeling van ruim vier kilometer vertelt het verhaal van allerlei dier- en plantensoorten die bijna of helemaal zijn verdwenen in het Nederlandse landschap.

Door vervuiling, verzuring, versnippering en verdroging daalt de biodiversiteit. “Het landschap wordt steeds armer. In natuurgebieden kun je vaak niet zomaar zien wat er aan scheelt. Wat je nooit hebt gekend, mis je ook niet”, legt de natuurorganisatie uit. Op verschillende plekken langs de route staan verloren soorten in de schijnwerpers met foto's en wetenschappelijke uitleg.

Op de Sprengenberg op de Sallandse Heuvelrug komt het leefgebied van veel van deze bedreigde soorten bij elkaar, daarom is dit natuurgebied de perfecte plek om deze wandelroute uit te zetten, aldus Natuurmonumenten.

Zo zijn de wulp, de tapuit, de kamsalamander en de kommavlinder (zo goed als) verdwenen. Daarnaast leven er nog maar enkele tientallen korhoenderen in Nederland, terwijl er zeventig jaar geleden nog duizenden rondfladderden. Natuurbeheerders doen er alles aan om de korhoen te behouden, maar tevergeefs: het lijkt erop dat deze vogel verdwijnt uit ons land.