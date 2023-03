Verkiezingswinst BBB lijkt de doodsteek voor Lelystad Airport. “De opening raakt volledig uit beeld”

In de luchtvaartbranche geloven weinigen meer in vakantievluchten vanaf 'spookluchthaven' Lelystad in de komende jaren. De verkiezingswinst van de BBB maakt de kans op toeristen met rolkoffertjes in de hagelnieuwe terminal nog kleiner.

De monsterzege van Caroline van der Plas heeft niet direct gevolgen voor Lelystad Airport, maar zij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de BBB tegen de opening is van het vliegveld, dat nu alleen voor hobbyvliegers, privéjets en vliegscholen in gebruik is. Het zou volgens Van der Plas zelfs helemaal opgedoekt moeten worden. “Het was al niet makkelijk en het is nu nog veel moeilijker geworden. Ik ben bang dat de opening van Lelystad Airport nu volledig uit beeld raakt”, zegt Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin tegen de Telegraaf.

BBB goochelt met cijfers

BBB heeft een nogal schizofrene houding ten opzichte van de luchtvaart. Bloemen, groente en fruit worden dagelijks over de wereld gevlogen vanaf Schiphol, maar de partij heeft de nationale luchthaven als het grote stikstofgevaar aangewezen om de uitstoot van boerenbedrijven te bagatelliseren. De feiten spreken voor zich: uit het stikstofrapport van Johan Remkes blijkt dat de agrarische sector goed is voor meer dan 50% van de landelijke stikstofuitstoot, terwijl de luchtvaart voor slechts 2,5% bijdraagt.

“De focus op de luchtvaart van BBB is van een merkwaardige selectieve verontwaardiging. Zeker als je de uitstoot van de boeren vergelijkt met die van vliegtuigen. En op korte afstanden is de auto vaak het alternatief voor het vliegtuig, voor langere afstanden in Europa duurt de reis per trein te lang. Dus is dat eigenlijk ook geen volwaardig alternatief”, legt Fruitema uit.

In 2024 gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een beslissing nemen over de toekomst van Lelystad Airport. “Er moet nog wel een besluit worden genomen over de laagvliegroutes en er moet nog een natuurvergunning komen. Die laatste moet Lelystad Airport zelf aanvragen”, aldus een woordvoerder.