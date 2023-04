Afgesneden wolvenkop voor deur van natuurorganisatie Duitsland

Ook in Duitsland lopen de gemoederen rond de wolf hoog op.

Goede Vrijdag, deed een wandelend stel een akelige vondst. De afgehakte kop van een wolf lag voor de deur van de Naturschutzbund in Leiferde. Onbekende mensen hadden het daar neergezet.

Kennelijk was de tong van het streng beschermde dier vooraf uitgerukt. Een gebroken stok werd tussen de kaken van de wolf geschoven. Het is niet mogelijk om te achterhalen of het dier is gemarteld voordat het stierf.

De wolf is een beschermde diersoort. Dat betekent dat het doden, vangen, verwonden of verstoren van het dier verboden is. In Nedersaksen staat er een boete van maximaal 50.000 euro op. Een wolvenbeschermingsorganisatie heeft een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de dader.