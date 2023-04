Duitsland stopt met kernenergie, terwijl Finland grootste kernreactor van Europa aanzet

De nieuwe Finse kernreactor Olkiluoto-3 heeft dit weekend zijn eerste stroom geleverd. De bouw op het eiland Olkiluoto in de Oostzee begon al in 2005 en heeft liefst 14 jaar vertraging opgelopen, maar de grootste kernreactor van Europa is nu eindelijk klaar.

Geschillen tussen de bouwer en de uitbater van de kerncentrale en gigantische financiële tegenvallers – de kosten zijn vele malen hoger uitgevallen als begroot – zorgden ervoor dat de bouw 18 jaar duurde. Door alle vertraging komt er geen vierde reactor meer op het Finse eiland, ook al gaf de regering al lang geleden toestemming hiervoor.

In veel Europese landen is er meer politiek draagvlak voor kernenergie ontstaan vanwege de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne en de verwoede pogingen om klimaatdoelen na te streven. Toch zijn er ook landen die de omgekeerde weg bewandelen.

Duitsland heeft zijn laatste drie kernreactoren afgelopen week voorgoed uitgezet. Deze controversiële beslissing is genomen na de kernramp van Fukushima tien jaar geleden. Onze oosterburen lieten de reactoren nog enkele maanden langer doordraaien vanwege de gascrisis, maar nu is het kernenergietijdperk in Duitsland toch echt voorbij.

Nederland wil twee nieuwe kerncentrales gaan bouwen om kernenergie om te zetten in waterstof. Minister Jetten ziet deze het liefst in het Zeeuwse Borssele verrijzen, omdat daar al kennis, ervaring en draagvlak is. Critici denken daar anders over. Het Expertteam Energievoorziening 2050 gaf een negatief advies, onder andere omdat het Zeeuwse elektriciteitsnet nu al zwaar wordt belast door de vele windenergie die daar opgewekt wordt.

De politiek hakt over anderhalf jaar definitief de knoop door wat betreft de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland.