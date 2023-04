GGD: inenten voor nieuwe tekenziekte die levensgevaarlijke hersenontsteking kan veroorzaken

Ga je een paar weken op een Oostenrijkse camping vakantie vieren, dan kun je je beter laten inenten tegen een opkomende, potentieel ernstige tekenziekte, zegt de GGD. Ook in het oosten en zuiden van Nederland is het virus al ontdekt, al is de kans op besmetting klein.

Het gaat hier niet om de ziekte van Lyme, maar om tekenencefalitis, veroorzaakt door het TBE-virus, dat de teken met zich meedragen. Al enkele minuten na de beet vindt besmetting plaats. Er komt geen kring om de beet, er is geen behandeling mogelijk en 1 tot 2 procent van de zieken sterft door ontstoken hersenen.

Het virus kwam tot zeven jaar geleden alleen in het buitenland voor, maar wordt steeds vaker in Nederland aangetroffen. “We doen er meer onderzoek naar, dat verklaart voor een deel de stijging. Maar het aantal tekenbeten neemt toe en daardoor waarschijnlijk ook de ziekte”, waarschuwt Sandra Bouten van de GGD Limburg-Noord bij de Telegraaf. Het is deze week de Week van de Teek. Daarom vraagt de GGD extra aandacht voor het virus, vooral bij vakantiegangers.

Het risicogebied is groot. In Oostenrijk, Zweden, Slowakije, Tsjechië, Slovenië en de Baltische Staten loop je het meeste risico op een besmetting. “Als mensen daar langer dan vier weken gaan kamperen of wandelen, adviseren we ze om drie vaccinaties tegen tekenencefalitis te halen. Oostenrijkers vaccineren zelf ook al ertegen”, legt Bouten uit.

Mocht je nog wildere reisplannen hebben, dan moet je zeker een prik halen, volgens de arts-in-opleiding. “In Japan, Zuid-Korea, Mongolië, China, Kirgizië en Kazachstan komt een andere variant voor. Eentje waar het sterfterisico oploopt tot wel 35 procent. Al ga je daar maar één dag in de natuur doorbrengen, dan kun je je beter laten inenten”, aldus Bouten.

In ons land is slechts 1 op de 1500 teken besmet met het TBE-virus, maar de opmars is erg gebiedsspecifiek. Op de Sallandse Heuvelrug, in de Achterhoek en in het noorden van Limburg is het oppassen. Er zijn antistoffen gevonden in Limburgse reeën.

Besmetting met het tekenencefalitis-virus wordt vaak over het hoofd gezien, omdat 70 procent van de mensen er niks van merkt. 30 procent krijgt griepachtige klachten, die verergeren als de hersenen, hersenvliezen of het ruggenmerg gaan ontsteken. In het ergste geval krijgen besmette mensen last van geheugenverlies, verlamming en maximaal twee procent van de besmette mensen overlijdt aan een beet van een besmette teek.