Geen water meer uit de kraan in Spanje: “Is voor het eerst dat ik dit zie”

In het zuiden van Spanje komt er bij 80.000 mensen geen water meer uit de kraan. In het stuwmeer waar het water uit moet komen staat nog een bodempje vies water. Tankwagens rijden nu af en aan met drinkwater, want ook in de supermarkt is het uitverkocht.

"Het is voor de eerste keer dat ik dit zie", zegt Richard Hogenkamp, correspondent voor RTL Nieuws in Spanje. Normaal valt er in april juist veel regen. "Maar dit jaar is dat absoluut niet zo. In veel streken is er geen druppel gevallen."

In 14 procent van het land geldt al de alarmfase voor droogte. Mensen mogen dan niet meer sproeien of hun auto wassen. Maar dat wordt waarschijnlijk nog erger: meteorologen vrezen voor een nationale noodtoestand.

Al drie jaar regent het veel te weinig en is het veel te heet in Spanje. Door de hitte verdampt het water ook nog eens heel snel. De landbouw heeft er zwaar onder te lijden, legt Hogenkamp uit. "In het midden van Spanje wordt veel graan verbouwd. Dat moet nu groeien, zodat het in de zomer van het land gehaald kan worden. Maar door de droogte groeit het graan niet goed en dus wordt gevreesd voor de oogst. Het zou kunnen uitdraaien op een halvering van de graanopbrengst ten opzichte van andere jaren."

Er is ondertussen veel kritiek op de regering. "Die heeft in de laatste twee jaar meer dan honderd dammen en stuwen laten afbreken om te voorkomen dat vissen daarachter vast kwamen te zitten. De boeren en regionale bestuurders zeggen nu: dat had de regering nooit moeten doen. We hadden de waterreservoirs die door die dammen en stuwen ontstonden nu goed kunnen gebruiken tegen de droogte."