Supermarkten verkochten vorig jaar veel minder vers vlees en vleeswaren

De vleesverkoop in supermarkten is flink gedaald in 2022, meldt stichting Wakker Dier op basis van kassascangegevens. De verkoop van vers vlees daalde met negen procent en die van vleeswaren met vier procent.

Nederlanders halen ongeveer zestig procent van hun eiwitten uit dierlijke producten en veertig procent uit plantaardige producten. Aangezien de vleesproductie een grote impact op het milieu heeft, pleit de dierenwelzijnsorganisatie voor een fikse verlaging van het percentage dierlijke eiwitten in het dieet van de gemiddelde Nederlander. Supermarkten spelen volgens de stichting een sleutelrol in deze 'eiwittransitie'.

Eiwittransitie

“Supermarkten zijn verreweg de grootste vleesverkopers. En dus ook bij uitstek de partij die de vleesconsumptie omlaag kan brengen. Ze zijn een kei in het sturen waar hun klanten mee naar buiten lopen. Op dit moment promoten ze vlees nog uitbundig en dat zal moeten stoppen”, legt Collin Molenaar van Wakker Dier uit.

Wakker Dier start een langlopende campagne gericht op vleesverkoop bij supermarkten. Het doel is dat in 2030 minimaal zestig procent van de eiwitverkoop bij supermarkten plantaardig is. Groenten en peulvruchten moeten dierlijke producten voor een groot deel gaan vervangen.