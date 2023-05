Er komen deze zomer heel erg veel muggen

Het warme en vochtige weer van de afgelopen dagen zorgt voor ideale omstandigheden voor de voortplanting van de mug. De verwachting is dan ook dat het aantal de komende dagen explosief stijgt, schrijft De Telegraaf.

Muggen gedijen goed in warme omstandigheden. In emmers, op platte daken van schuurtjes en andere oppervlakken ontstaat met dit weer snel een laag stilstaand water. Dit is de ideale kraamkamer voor muggen om eitjes te leggen.

Muggen planten zich voort via een proces dat bekend staat als "ovipositie". Het begint met een volwassen vrouwtjesmug die op zoek gaat naar een geschikte plaats om haar eitjes te leggen. Ze zoekt meestal stilstaand water, zoals een vijver, plas of regenton, waar ze haar eitjes kan leggen.

Als ze een geschikte plaats heeft gevonden, legt ze haar eitjes op het wateroppervlak of op vochtige oppervlakken in de buurt van het water. Het aantal eitjes dat een vrouwtjesmug legt, kan variëren van enkele tientallen tot meer dan tweehonderd, afhankelijk van de soort.

De eitjes komen na enkele dagen uit en er komen larven uit tevoorschijn, die zich voeden met organisch materiaal in het water. Na een aantal stadia van ontwikkeling verpoppen de larven en worden ze volwassen muggen.

Mannelijke en vrouwelijke muggen paren meestal in de lucht en het vrouwtje zal daarna op zoek gaan naar een geschikte plaats om haar eitjes te leggen en het proces begint opnieuw.