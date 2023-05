Het heeft in 35 jaar niet zoveel geregend. En dat heeft gevolgen voor de zomer

We willen de sfeer niet verpesten, maar al die regen betekent weinig goeds voor de zomer. Volgens Nicolien Kroon van Buienradar wordt de kans echt kleiner op heel warm weer de komende maanden.

Het is al 35 jaar geleden dat het zo nat was tussen 1 januari en 7 mei. En dat heeft gevolgen voor de zomer, die zal minder warm zijn, vertelt Kroon aan RTL Nieuws. "De afgelopen drie jaar gingen we gortdroog de zomer in, nu is het water allemaal lekker aangevuld. Dat is gunstig; hopelijk hoeven we iets minder te sproeien en verdampt er meer vocht, waardoor het iets minder heet wordt."

Doordat vocht verdampt, wordt het frisser. Vergelijk het met zweten. "Als je zweet, koelt je lijf af. Het vocht dat op je lichaam zit, moet eerst verdwijnen voor je het weer warmer krijgt."

De meteoroloog legt verder uit: "Er is veel meer vocht dan voorgaande jaren. Als de temperaturen oplopen, gaat al dat vocht verdampen. Dat kost energie, die niet gaat naar de stijging van de temperatuur. Dus is de kans echt kleiner dat we dagen krijgen van 40 graden."

Voor wie liever minder ver vooruitkijkt: ook de komende weken ziet het er niet best uit. Het blijft regenen. In het weekend wordt het even droog met temperaturen rond de 20 graden en daarna...precies, nog meer regen.