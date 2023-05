In dit restaurant slacht je zelf de kip die op je bord komt

Geen anoniem dier ligt er vanaf 5 mei op het bord in restaurant Upstick in Schaarsbergen. Voordat er een hele kip wordt opgediend, hebben gasten zelf een levend dier vastgehouden, geholpen bij de slacht en de veren van het dier geplukt.

,,Het mooie van dat plukken is dat je op een gegeven moment de kip gaat ontdekken zoals die in de supermarkt ligt”, zegt kok Wander Alblas in de Gelderlander. ,,Je hebt een levend dier vastgehouden en opeens is het een stuk vlees.”

Gasten zijn wel bij elk proces betrokken. Zo wordt bezoekers gevraagd de kip vast te houden als Alblas het dier verdooft en daarna slacht. ,,We beginnen met een uitgebreide instructie om het dier zo rustig mogelijk te laten houden.”

Het extreme stukje restaurantbeleving is voor Alblas een middel om de discussie over het vleesgebruik in Nederland te stimuleren. ,,Er worden elk jaar 500 miljoen kippen geslacht in Nederland. Dat is zo ongelooflijk veel. Het is niet meer houdbaar.”

Na de slacht komt het moment dat Alblas zelf het spannendst vindt. ,,Een kip zonder kop kan nog even doorspartelen, soms tot wel een minuut.”