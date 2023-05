Eindelijk zomer: het wordt misschien wel 25 graden

Deze koude dagen zijn bedrieglijk. Het wordt na morgen écht warm. Er liggen zelfs zomerse dagen in het verschiet. Nog heel even geduld dus.

"De huidige temperatuurdip, met maxima van 12 tot 16 graden, is van korte duur. Op Hemelvaartsdag wordt het alweer een stuk warmer met 14 graden op de Wadden tot lokaal 18 graden in het zuidoosten”, schrijft Weeronline. "Vrijdag ligt de temperatuur weer op een normaal niveau van 16 graden op de Wadden tot lokaal 20 graden in het zuidoosten. In het weekend wordt het op grote schaal ruim 20 graden.”

En het zijn niet zomaar een paar warme dagen. In de week die volgt kan het 18 tot 25 graden worden. Ook Pinksteren wordt aangenaam. "Er is dus een grote kans dat de meteorologische lente warm afsluit en als de warmste berekeningen uitkomen kunnen de eerste zomerse dagen met maxima van 25 graden genoteerd worden. De kans op zomerse temperaturen is zo’n 20 procent.”

Het is helaas niet altijd zonnig. Er worden ook stapelwolken verwacht met lokaal onweersbuien. "Helemaal stabiel is het lenteweer dus niet, maar de uitzonderlijk natte lente wordt aangenaam afgesloten”, meldt Weeronline. En dat is al heel wat na een kletsnat, koud voorjaar.